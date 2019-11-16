"Это все знают": Суарес назвал лучшего футболиста мира

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Нападающий каталонской "Барселоны" Луис Суарес поделился мнением о партнёре по команде Лионеле Месси.

"Месси очень помог мне в личном росте. С самого начала между нами возникла близость. Мы подружились, и моменты, которые я пережил с ним, помогали мне и на поле.

Все знают, что Месси — лучший в мире. Он доказал это и продолжает доказывать день за днём.

Лео демонстрировал свою дружбу тысячу раз. Он помог, когда я боролся за "Золотую бутсу", а недавно в матче с "Эйбаром" подарил мне гол", — приводит слова Суареса Goal.

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Луис выступает за "Барселону" с 2014 года. В нынешнем сезоне 32-летний уругваец забил 8 мячей и отдал 1 результативную передачу в 13 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт форварда с сине-гранатовыми рассчитан до 30 июня 2021 года.