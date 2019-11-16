Историческое событие: Финляндия впервые пробилась на Евро (Видео)

Новости спорта:Финляндия за тур до окончания отборочного турнира гарантировала себе второе место в группе и путевку на Евро-2020.

В матче 9-го тура отборочного турнира на Евро-2020 Финляндия дома обыграла Лихтенштейн 3:0 и завоевала путевку в финальную часть соревнований.

Исторического успеха Финляндия достигла после победы над Лихтенштейном 3:0. За финнов забивали Яссе Туоминен и Теему Пукки (дважды).

Финляндия набрала 18 очков и за тур до окончания отборочного турнира гарантировала себе второе место в группе и путевку на Евро-2020. Победителем этой группы стала сборная Италии.

Таким образом, сборная Финляндии впервые в своей истории примет участие в чемпионате Европы. Ранее команда не выходила в заключительную часть как Евро, так и чемпионатов мира.

Напомним, на Евро-2020 уже пробились сборные Бельгии, Италии, России, Польши, Украины, Испании, Англии, Франции, Турции и Чехии.