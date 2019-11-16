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Месси "заткнул" тренера сборной Бразилии (Видео)

Месси "заткнул" тренера сборной Бразилии (Видео)
10:15 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Тите настаивал, чтобы Лионелю Месси показали желтую карточку.

Во время товарищеского матча между сборными Аргентины и Бразилии (1:0), который состоялся 15 ноября в Саудовской Аравии, произошла словесная перепалка между капитаном "бело-голубых" Лионелем Месси и главным тренером "селесао" Тите.

Бразильский специалист потребовал у судьи показать желтую карточку звездному аргентинцу в одном из эпизодов, после чего Месси попросил Тите замолчать и вести себя потише.

Я пожаловался судье, потому что Месси должен был получить "горчичник". Он сказал мне заткнуться, а я ответил ему тем же. На этом все. Я не хочу продолжать это. Это тянуло на желтую карточку, у меня были причины обратиться к рефери", - прокомментировал эпизод Тите в интервью Metro.

"Мы все много бегали": Месси о победе над Бразилией

Стоит отметить, что единственный гол в этой встрече забил именно Лионель Месси, который принес победу сборной Аргентине в товарищеском матче над принципиальным соперником.

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Сборная Бразилии, Лионель Месси, Сборная Аргентины, Футбол, Видео, Новости футбола, Тите.
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