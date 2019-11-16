Месси все решил: обзор матча Бразилия - Аргентина (Видео)

Бразилия и Аргентина разыграли настоящее боевое южноамериканское Класико в Саудовской Аравии.
Бразилия - Аргентина 0:1
Гол: Месси, 13.
Бразилия: Алиссон — Данило, Эдер Милитан, Тьяго Силва, Алекс Сандро (Ренан Лоди, 64) — Артур (Фабиньо, 55), Каземиро (Уэсли, 86), Пакета (Филиппе Коутиньо, 46) — Габриэль Жезус (Ришарлисон, 71), Фирмино, Виллиан (Родриго, 71).
Аргентина: Андрада — Фойт, Песселья, Отаменди, Тальяфико — Окампос (Гонсалес, 74), Де Поль (Домингес, 90), Паредес (Родригес, 83), Ло Сельсо (Акунья, 59) — Месси, Мартинес (Аларио, 88).
Предупреждения: Данило, Каземиро, Эдер Милитан — Де Поль, Тальяфико, Паредес.
На 10-й минуте Габриэль Жезус не реализовал пенальти.
На 13-й минуте Месси не реализовал пенальти.