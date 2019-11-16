Малиновский после рождения дочери вернулся в сборную (Видео)

Новости спорта:Сборная Украины провела первую тренировку в Белграде перед матчем против Сербии.

Сборная Украины продолжает подготовку к заключительному матчу отбора на Евро-2020 против Сербии, сообщает официальный сайт УАФ.

Вчера украинцы провели тренировку на стадионе клуба "Чукарички". К тренировкам в общей группе вернулся полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка. Хавбек пропустил товарищеский матч против Эстонии (1:0) из-за болезни.

Также вместе с командой занимался Руслан Малиновский. Полузащитник "Аталанты" вчера присоединился к сборной. Игру с Эстонией хавбек пропустил в связи с рождением дочери.

Напомним, Украина и Сербия сыграют в воскресенье, 17 ноября, в Белграде. Начало матча в 16:00. Команда Андрея Шевченко досрочно вышла на Евро-2020 после победы над Португалией (2: 1) в октябре.