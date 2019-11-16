Экс-форвард Шахтера женился на российской модели (Фото)

Новости спорта:Луис Адриано женился на своей подруге, отношения с которой начал строить будучи еще игроком "Спартака".

Бывший нападающий "Шахтера" Луис Адриано, который в настоящий момент выступает в Бразилии за "Палмейрас", накануне сочетался узами брака с российской моделью Екатериной Дорожко.

Информацию об этом в своих аккаунтах в Instagram разместили как 32-летний футболист, так и 22-летняя девушка.

Отметим, что в минувшем году Луис Адриано расторг брак со своей прежней супругой Камиллой, от которой у бразильца трое детей.

Екатерина Дорожко и Луис Адриано познакомились в России, когда футболист выступал за московский "Спартак". Интересно, что до бразильца модель встречалась с игроком московского "Локомотива" Антоном Миранчуком.

После начала отношений с Луисом Адриано Дорожко неустанно выкладывает в своем Instagram фото с различными подарками от бразильца, большинство из которых являются весьма дорогостоящими. Например, на последний день рождения девушки экс-форвард "Шахтера" подарил ей автомобиль марки Porsche.