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Экс-форвард Шахтера женился на российской модели (Фото)

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Экс-форвард Шахтера женился на российской модели (Фото)
12:13 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Луис Адриано женился на своей подруге, отношения с которой начал строить будучи еще игроком "Спартака".

Бывший нападающий "Шахтера" Луис Адриано, который в настоящий момент выступает в Бразилии за "Палмейрас", накануне сочетался узами брака с российской моделью Екатериной Дорожко.

Информацию об этом в своих аккаунтах в Instagram разместили как 32-летний футболист, так и 22-летняя девушка.

Отметим, что в минувшем году Луис Адриано расторг брак со своей прежней супругой Камиллой, от которой у бразильца трое детей.

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Екатерина Дорожко и Луис Адриано познакомились в России, когда футболист выступал за московский "Спартак". Интересно, что до бразильца модель встречалась с игроком московского "Локомотива" Антоном Миранчуком.

После начала отношений с Луисом Адриано Дорожко неустанно выкладывает в своем Instagram фото с различными подарками от бразильца, большинство из которых являются весьма дорогостоящими. Например, на последний день рождения девушки экс-форвард "Шахтера" подарил ей автомобиль марки Porsche.

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ФК Спартак, ФК Шахтер, Свадьба, Футбол, Луис Адриано, Новости футбола.
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