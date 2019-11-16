Скачать
Суббота, 16.11.2019
Французский боксер болезненным нокаутом защитил титул чемпиона мира (Видео)
Французский боксер болезненным нокаутом защитил титул чемпиона мира (Видео)
Месси "заткнул" тренера сборной Бразилии (Видео)
Месси "заткнул" тренера сборной Бразилии (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 15 ноября (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 15 ноября (Видео)
Украинский нокаутер победил колумбийца в чемпионском бою
Украинский нокаутер победил колумбийца в чемпионском бою

Бавария определилась с главным тренером

Бавария определилась с главным тренером
13:13 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик теперь не является исполняющим обязанности главного тренера.

Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик, который стал исполняющим обязанности главного тренера Баварии после увольнения Нико Ковача, возглавил мюнхенский гранд на полноценной основе.

На официальном сайте Баварии появилось обращение генерального директора "красных" Карла-Хайнца Румменигге, который заявил, что руководство доверяет Флику и даст ему время на исправлении ситуации в чемпионате Германии.

"Ули Хенесс, Хасан Салихамиджич и я после матча с Дортмундом в прошлую субботу публично заявили, что Ханси Флик "пока что" остается на посту тренера Баварии.

Бавария намерена приобрести суперзвезду сборной Германии

И поскольку мы не хотим, чтобы теперь нас каждую субботу спрашивали, остается ли Ханси тренером на следующий матч, я вам, дорогие члены клуба, заявляю: "пока что" означает, что Ханси будет тренировать команду по крайней мере до Рождества, и вполне возможно, что и после него.

Нам нравятся его представления о тактике и тренировках. У него очень хорошие отношения с футболистами. Нам очень нравится, как он ведет себя. Я говорю с полной уверенностью - мы доверяем Ханси Флику!", - заявил Румменигге.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бавария, Футбол, Новости футбола, Ханс-Дитер Флик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бразилия - Аргентина: смотреть онлайн матча (Видео)
02 Аргентина благодаря голу Месси обыграла Бразилию
03 Тадич: Хотим отомстить Украине
04 Месси все решил: обзор матча Бразилия - Аргентина (Видео)
05 Украинцы не смогли совершить камбэк в игре с Данией (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь