Бавария определилась с главным тренером

Новости спорта:Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик теперь не является исполняющим обязанности главного тренера.

Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик, который стал исполняющим обязанности главного тренера Баварии после увольнения Нико Ковача, возглавил мюнхенский гранд на полноценной основе.

На официальном сайте Баварии появилось обращение генерального директора "красных" Карла-Хайнца Румменигге, который заявил, что руководство доверяет Флику и даст ему время на исправлении ситуации в чемпионате Германии.

"Ули Хенесс, Хасан Салихамиджич и я после матча с Дортмундом в прошлую субботу публично заявили, что Ханси Флик "пока что" остается на посту тренера Баварии.

И поскольку мы не хотим, чтобы теперь нас каждую субботу спрашивали, остается ли Ханси тренером на следующий матч, я вам, дорогие члены клуба, заявляю: "пока что" означает, что Ханси будет тренировать команду по крайней мере до Рождества, и вполне возможно, что и после него.

Нам нравятся его представления о тактике и тренировках. У него очень хорошие отношения с футболистами. Нам очень нравится, как он ведет себя. Я говорю с полной уверенностью - мы доверяем Ханси Флику!", - заявил Румменигге.