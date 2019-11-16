Ибрагимович выставил свои условия для итальянских клубов

Новости спорта:Швед Златан Ибрагимович выставил свои условия заинтересованным клубам.

Нападающий Златан Ибрагимович готов вернуться в Серию А, но хочет получать зарплату в размере 1 млн евро в месяц, сообщает портал Football Italia со ссылкой на издание La Repubblica.

Интерес к шведскому форварду проявляют Милан, Рома, Болонья и Наполи. По информации источника, 38-летний игрок хочет подписать полугодичный контракт с зарплатой в размере одного миллиона евро.

Фаворитом в борьбе за Ибрагимовича считается Милан, но "россонери" хотят договориться о снижении его зарплаты до 4 миллионов за 6 месяцев.

Напомним, ранее Лос-Анджелес Гэлакси объявил о расставании с Ибрагимовичем.