Вильярреалу и Атлетико не позволили провести матч чемпионата Испании в США

Новости спорта:Испанская федерация футбола заблокировала проведение поединка в США.

Матч 16-го тура Примеры между Вильярреалом и Атлетико не состоится в Майами, как планировалось ранее.

По информации BBC, испанский суд не разрешил проводить поединок за пределами страны, чтобы не создавать нежелательный прецедент. Против проведения матча в США выступала Королевская испанская федерация футбола.

Суд должен вынести финальное решение о том, имеет ли федерация право блокировать попытки Ла Лиги проводить матчи на территории США.

В прошлом сезоне Барселона отказалась от проведения матча с Жироной в Майами, не сумев достигнуть соглашения с испанской федерацией.

Ранее сообщалось, что Суперкубок Испании-2020 пройдет в Саудовской Аравии.