Письмо с пулей: в Интере уточнили информацию касательно угроз Конте

Новости спорта:Письмо с угрозами и пулей было доставлено в офис "Интера", а не домой к Антони Конте.

Пресс-служба "Интера" сообщила, что главный тренер миланской команды Антонио Конте лично не получал письма с угрозами. Послание было доставлено в офис итальянского клуба.

Ранее в итальянских СМИ сообщалось, что специалист получил анонимное письмо с угрозами и пулей. В Италии это известный и в последнее время популярный способ запугивания политиков.

"В связи с опубликованной ранее информацией „Интер“ хотел бы уточнить, что Антонио Конте лично не получал никаких писем с угрозами и, следовательно, сам не обращался в полицию. Именно клуб получил письмо и, в соответствии с протоколом, передал его в соответствующие органы", — приводит текст заявления пресс-службы "Интера" La Gazzetta dello Sport.