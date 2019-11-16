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Милевский: Приятно смотреть на сборную Украины

Милевский: Приятно смотреть на сборную Украины
15:23 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Артем Милевский считает главным секретом сборной Украины фактор главного тренера.

Бывший форвард киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Артем Милевский поделился мнением об игре команды Андрея Шевченко.

— Как тебе сборная Украина?

— Как они сейчас играют, это круто. Сборная играет в такой футбол, что нужно водить детей, чтобы они видели, как играть в футбол. Португалия, Франция, они будут играть так.

— За счет чего, как думаешь, такие игра и результат?

— Шева, конечно, куда без него? Посмотри, где играют футболисты. Играют в Европе: Ярмола, Яремчук, Зинченко, Малиновский. Малиновский, считаю, — вообще лучший игрок.

Пятов с таким футболом еще 10 лет будет стоять. Пят, привет. Играть, точнее, они же играют. Ему дают пас назад, и они могут катать, потому что не боятся играть в футбол. Вообще никто не боится, что накроют. Просто люди играют в Европе. Причем, не только играют, а еще и на ведущих ролях в своих клубах. Это — класс. Мне приятно смотреть. Сербию – 5:0, Литву. Португалия приехала. Мужики — молодцы. Так вот, детей нужно водить не на клубы, а на сборную.

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— Ты не живешь иллюзиями поехать на Евро?

— Куда? Мне уже будет 35 лет. А там омоложение состава. Какой Евро? Я чемпионом хочу стать, вот и все.

Напомним, 17 ноября сборная Украины проведет заключительный матч отбора на Евро-2020 против команды Сербии. Начало в 16:00 по Киеву.

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Сборная Украины, Артем Милевский, Футбол, Новости футбола.
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