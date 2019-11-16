Конфликт Месси с Тите: реакция главного тренера сборной Бразилии

Новости спорта:Тите рассказал о конфликте с Лионелем Месси в товарищеском матче Бразилия - Аргентина.

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о конфликте с нападающим аргентинской команды Лионелем Месси, произошедшем во время товарищеского матча. Напомним, встреча, прошедшая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе "Кинг Сауд", завершилась победой сборной Аргентины со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Месси.

"Я пожаловался арбитру только потому, что Месси должен был получить карточку. Он сказал мне заткнуться, я ответил то же самое. Вот и всё. Не хочу больше это обсуждать. Он должен был получить предупреждение, поэтому я имел право жаловаться", — приводит слова Тите Metro.

В следующем товарищеском матче сборная Аргентины 18 ноября в Тель-Авиве сыграет с Уругваем, а национальная команда Бразилии на следующий день в Абу-Даби встретится с южнокорейскими футболистами.