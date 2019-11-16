Милан может отправить лидера атаки в аренду

По информации La Gazzetta dello Sport, нападающий Кшиштоф Пьонтек во время зимнего трансферного окна может сменить клубную прописку на правах аренды.
Милан, кому принадлежат права на поляка, недовольно результативностью игрока в последних матчах. После феерического старта в футболке "россонери", на данный момент 24-летний форвард не радует своими голевыми навыками. За последние пять игр Пьонтек отметился лишь одним голом, а в текущем сезоне на его счету три гола в 12 играх.
Данные показатели не сопоставимы со статистикой, которую футболист демонстрировал во второй части сезона-2018/19, когда в январе 2019-го он перебрался на Сан-Сиро из Дженоа за 35 млн евро. Тогда в футболке Милана Пьонтек отыграл 21 поединок, отметившись 11 голами и 1 ассистом.
Руководство "россонери" намеревается дать Пьонтеку на улучшение своей статистики пять матчей, после чего будет принято решение о его будущем. На полноценную продажу клуб наверняка не пойдет.