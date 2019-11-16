Гризманн: Я еще учусь

Новости спорта:Французский форвард Антуан Гризманн прокомментировал слабую результативность в каталонском клубе.

Форвард "Барселоны" и национальной сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что был готов к тому, что ему будет тяжелее выступать в каталонском клубе, чем в мадридском "Атлетико".

"Мне лучше всего подходит место в центре нападения. У меня есть свои ориентиры. Я играл на этой позиции много лет. Сейчас я в новом клубе. Мне нужно время на адаптацию. Я еще учусь. Когда переходил в "Барселону", хорошо понимал, что будет трудно", - сказал Гризманн.

Напомним, минувшим летом "Барселона" купила Гризманна у "Атлетико" за 120 миллионов евро. В этом сезоне в активе 28-летнего француза 4 гола и 3 ассиста в 15 матчах во всех турнирах.

Отметим, что Гризманн не забивает за "Барселону" пятый матч подряд.