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Гризманн: Я еще учусь

Гризманн: Я еще учусь
16:31 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Французский форвард Антуан Гризманн прокомментировал слабую результативность в каталонском клубе.

Форвард "Барселоны" и национальной сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что был готов к тому, что ему будет тяжелее выступать в каталонском клубе, чем в мадридском "Атлетико".

"Мне лучше всего подходит место в центре нападения. У меня есть свои ориентиры. Я играл на этой позиции много лет. Сейчас я в новом клубе. Мне нужно время на адаптацию. Я еще учусь. Когда переходил в "Барселону", хорошо понимал, что будет трудно", - сказал Гризманн.

Напомним, минувшим летом "Барселона" купила Гризманна у "Атлетико" за 120 миллионов евро. В этом сезоне в активе 28-летнего француза 4 гола и 3 ассиста в 15 матчах во всех турнирах.

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Отметим, что Гризманн не забивает за "Барселону" пятый матч подряд.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Антуан Гризманн.
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