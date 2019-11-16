Месси: Я упал по инерции

Новости спорта:Капитан сборной Аргентины Лионель Месси признался, что не уверен в правомерности назначения пенальти в ворота сборной Бразилии.

На 13-й минуте товарищеского матча между сборными Бразилии и Аргентины в Саудовской Аравии арбитр из Мэтью Конгер из Новой Зеландии назначил пенальти в ворота бразильцев, вызвавший немало споров.

"Я не знаю, было ли нарушение, – прокомментировал ситуацию Лионель Месси для TyC Sports. – Я почувствовал прикосновение, но падал просто по инерции. Было ли нарушение — это решать арбитру".

Момент стал ключевым в матче, поскольку Месси хоть и не реализовал пенальти, но отлично сыграл на добивании и забил единственный мяч, принесший победу Аргентине.