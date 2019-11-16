Скачать
Суббота, 16.11.2019
"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
Месси "заткнул" тренера сборной Бразилии (Видео)
Месси "заткнул" тренера сборной Бразилии (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 15 ноября (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 15 ноября (Видео)
Определился первый финалист Итогового турнира ATP (Фото, Видео)
Определился первый финалист Итогового турнира ATP (Фото, Видео)

Сборная Украины U-19 продолжает борьбу в отборе на Евро-2020

Сборная Украины U-19 продолжает борьбу в отборе на Евро-2020
20:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УАФ

Новости спорта:Футболисты юношеской сборной Украины U19 (возраст игроков до 19-ти лет) завершили вничью (1:1) матч со словенцами в отборочном турнире чемпионата Европы-2020 в Швеции.

Мячи на стадионе "Ернваллен" города Сандвикен забили Викентий Волошин (4-я минута) - в составе украинцев; Йост Урбанчич (36) - у соперников.

Напомним, в первой игре подопечные Олега Кузнецова разгромили сверстников из Эстонии - 4:0.

В другом сегодняшнем матче 2-го тура шведы победили эстонцев - 4:0.

Положение сборных Швеция и Украина - по 4 очка, Словения - 2, Эстония - 0.

Заключительный поединок украинцы проведут с хозяевами турнира 19 ноября. Начало матча Швеция - Украина в 14.00.

Месси "заткнул" тренера сборной Бразилии (Видео)

В элит-раунде отбора весной 2020 года сыграют две сильнейшие команды из каждой группы и лучшая среди сборных, которые займут третьи места. Финальная стадия пройдет в июле следующего года в Северной Ирландии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Сборная Украины U-19, УАФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-форвард Шахтера женился на российской модели (Фото)
02 Месси все решил: обзор матча Бразилия - Аргентина (Видео)
03 Бразилия - Аргентина: смотреть онлайн матча (Видео)
04 Аргентина благодаря голу Месси обыграла Бразилию
05 Трагически погибла чемпионка Украины по боксу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь