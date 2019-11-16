Сборная Украины U-19 продолжает борьбу в отборе на Евро-2020

Мячи на стадионе "Ернваллен" города Сандвикен забили Викентий Волошин (4-я минута) - в составе украинцев; Йост Урбанчич (36) - у соперников.
Напомним, в первой игре подопечные Олега Кузнецова разгромили сверстников из Эстонии - 4:0.
В другом сегодняшнем матче 2-го тура шведы победили эстонцев - 4:0.
Положение сборных Швеция и Украина - по 4 очка, Словения - 2, Эстония - 0.
Заключительный поединок украинцы проведут с хозяевами турнира 19 ноября. Начало матча Швеция - Украина в 14.00.
В элит-раунде отбора весной 2020 года сыграют две сильнейшие команды из каждой группы и лучшая среди сборных, которые займут третьи места. Финальная стадия пройдет в июле следующего года в Северной Ирландии.