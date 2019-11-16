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Пятов: Вся команда должна работать и в атаке, и в обороне

Пятов: Вся команда должна работать и в атаке, и в обороне
20:16 Сегодня Телеграф football.ua Фото: УАФ

Новости спорта:Вратарь сборной Украины Андрей Пятов уверен, что даже болельщики сербов могут помочь команде Андрея Шевченко.

Сборная Украины в заключительном туре отбора на Евро-2020 сыграет против Сербии в Белграде. Билеты на гостевой сектор для украинских фанатов не продавались, а вот сербских ультрас называют одними из самых горячих в Европе.

"Это же хорошо, когда стадион полон и болельщики делают красивые перфомансы, мы для них играем. Хоть это и не наши фанаты. Но в то же время, своей игрой мы можем обернуть их против Сербии, правильно, грубо говоря? Если мы будем хорошо играть, они начнут оказывать давление на своих. Нужно заставить, чтобы они поддерживали нас. Это хорошо, когда полный стадион", — завил Андрей Пятов на пресс-конференции.

Сербский журналист спросил Пятова, готов ли он к тому, что завтра Сербия забьет в его ворота пять голов.

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"Моя обязанность, как вратаря – не пропускать голы. Вся команда должна работать и в атаке, и в обороне. Все зависит от команды. Если мы будем хорошо играть, то, наверное, не пропустим. Игра начинается с 0:0, а там будет видно", — ответил Андрей.

Матч Сербия – Украина начнется завтра, 17 ноября, в 16:00 по киевскому времени.

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Сборная Украины, Футбол, Сборная Сербии, Андрей Пятов, Новости футбола, Сербия - Украина.
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