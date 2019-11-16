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Защитник Динамо заинтересовал Бенфику

Защитник Динамо заинтересовал Бенфику
20:32 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Португальский клуб видит в Сидклее замену своему левому защитнику.

Защитник Динамо Сидклей может перебраться в чемпионат Португалии. Об этом сообщает A Bola.

Источник утверждает, что 26-летний бразилец попал в сферу интересов Бенфики. Отмечается что португальский клуб рассматривает Сидклея в качестве замены левому фулбеку Алексу Гримальдо, который может уйти в зимнее трансферное окно.

Помимо этого, Бенфика заинтересована в услугах бразильца из-за того, что он может сыграть как в защите, так и в полузащите слева.

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Напомним, Сидклей перешел в Динамо летом 2018 года из бразильского Коринтианса. В текущем сезоне защитник ни разу не сыграл за киевский клуб.

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ФК Динамо (Киев), ФК Бенфика, Футбол, Новости футбола, Сидклей.
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