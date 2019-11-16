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Отбор на Евро-2020: Кипр и Шотландия сошлись в битве за 3-е место в группе (Видео)

Отбор на Евро-2020: Кипр и Шотландия сошлись в битве за 3-е место в группе (Видео)
20:39 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Сборная Шотландии нанесла поражение команде Кипра в матче квалификации на чемпионат Европы 2020 года.

Шотландцы быстро повели в счете после гола Кристи. Кипр отыгрался на старте второго тайма усилиями Георге Ефрема, после чего хозяева принялись снова и снова атаковать ворота соперника. Несколько минут спустя Джон Макгинн точным ударом в угол ворот вновь вывел Шотландию вперед.

Пропущенный гол только раззадорил киприотов. Они провели несколько потенциально опасных атак, однако на итоговый счет это не повлияло.

Исход встречи никак не повлиял на расстановку команд в турнирной таблице группы I. Напомним, что в финальную часть Евро-2020 с этого квартета вышли Бельгия и Россия. В свою очередь сборная Шотландии в таблице группы I занимает 3 место (12 очков), а Кипр располагается на четвертой позиции (10 баллов).

Пятов: Вся команда должна работать и в атаке, и в обороне

Кипр - Шотландия 1:2

Голы: Эфрем, 47 — Кристи, 12, Макгинн, 53.

Кипр: Пардо — Кости, Меркис, Кусулос, Каро (Кастанос, 42) — Иоанну, Деметриу, Папулис, Кирьяку (Теодору, 77), Эфрем (Шполярич, 74) — Сотериу.

Шотландия: Маршалл — Тэйлор, Маккенна, Галлахер, Палмер — Кристи, Макгинн, Форрест (Берк, 72), Джек, Макгрегор — Нейсмит (Макберни, 62).

Предупреждения: Деметриу — Макгрегор, Маккенна, Макгинн, Тейлор, Палмер.

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Сборная Шотландии, Футбол, Видео, Сборная Кипра, Новости футбола, Отбор на Евро-2020.
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