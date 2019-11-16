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Братья Азары и Лукаку разгромили Россию в отборе на Евро-2020

Братья Азары и Лукаку разгромили Россию в отборе на Евро-2020
21:20 Сб, 16 Ноябрь 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта:В матче 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 команда России принимала сборную Бельгии.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена" и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Первый гол забил нападающий бельгийцев Торган Азар на 19-й минуте. Его брат Эден Азар увеличил преимущество "красных дьяволов" на 33-й минуте. В конце первого тайма Э. Азар оформил дубль. В середине второй половины ещё один мяч в ворота России отправил форвард Ромелу Лукаку. На 79-й минуте отличился защитник россиян Георгий Джикия.

Сборная Бельгии, набрав 27 очков в 9 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы I отбора Евро-2020, национальная команда России (21) занимает второе место.

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В заключительном, 10-м туре квалификации российские футболисты на выезде сыграют с Сан-Марино, а бельгийцы дома встретятся с Кипром. Оба матча состоятся 19 ноября.

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Сборная России, Футбол, Сборная Бельгии, Новости футбола, Отбор на Евро-2020, Россия - Бельгия.
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