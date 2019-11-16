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Тренер Косово: Чтобы остановить Стерлинга, нужно сломать ему ногу

Тренер Косово: Чтобы остановить Стерлинга, нужно сломать ему ногу
22:06 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Бернар Шалландлестно отозвался об игре английского нападающего.

Главный тренер сборной Косово Бернар Шалланд поделился мнением об английском форварде Рахиме Стерлинге накануне очной встречи отбора на Евро-2020.

"Возвращение Стерлинга в состав сборной Англии - плохая новость для нас. Он - один из лучших на своей позиции. Но не нужно забывать, что у соперника много и других замечательных игроков. У них есть Харри Кейн, Маркус Рэшфорд и Тэмми Абарахам. Но против нас будет играть команда, а не отдельные футболисты, поэтому мы готовимся к сборной Англии в целом.

Как остановить Стерлинга? Только действуя как команда, мы сможем найти решение. Или мы можем сломать ему ногу, но это не наш стиль. Мы слишком милые для этого", - приводит слова Шалланда ВВС.

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Матч Косово - Англия состоится в воскресенье, 17 ноября, и начнется в 19:00 по киевскому времени.

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Сборная Англии, Футбол, Рахим Стерлинг, Новости футбола, Отбор на Евро-2020.
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