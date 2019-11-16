Сборная Украины U-17 добыла вторую победу в отборе на Евро-2020

Новости спорта:Подопечные Александра Петракова на стадионе города Мангуалде обыграли команду Албании - 2:0.

Футболисты юношеской сборной Украины U17 (возраст игроков до 17-ти лет) одержали вторую победу на квалификационном турнире Евро-2020, который проходит в Португалии. Голы на счету Дмитрия Шостака (57-я минута) и Марка Мампаси (84).

В другом поединке игрового дня португальцы встретятся с грузинами.

В первом туре украинцы были сильнее сверстников из Грузии - 2:0. Заключительный поединок наша команда проведет 19 ноября против хозяев турнира португальцев. Начало встречи в 17.00.

Положение команд в квартете 8: Украина - 6 очков (после 2-х игр), Португалия - 3 (1), Грузия - 0 (1), Албания - 0 (2).

В элитный раунд отбора выйдут две сильнейшие команды каждой из 13-ти групп и четыре лучшие сборные, занявшие третьи места (по результатам встреч с двумя лидерами своей группы). Матчи этой стадии состоятся в марте. Финальный турнир первенства Европы 2020 года пройдет в Эстонии в мае.