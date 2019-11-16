Скачать
Суббота, 16.11.2019
"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
Месси "заткнул" тренера сборной Бразилии (Видео)
Месси "заткнул" тренера сборной Бразилии (Видео)
Братья Азары и Лукаку разгромили Россию в отборе на Евро-2020
Братья Азары и Лукаку разгромили Россию в отборе на Евро-2020
Определился первый финалист Итогового турнира ATP (Фото, Видео)
Определился первый финалист Итогового турнира ATP (Фото, Видео)

Сборная Украины U-17 добыла вторую победу в отборе на Евро-2020

Сборная Украины U-17 добыла вторую победу в отборе на Евро-2020
22:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: УАФ

Новости спорта:Подопечные Александра Петракова на стадионе города Мангуалде обыграли команду Албании - 2:0.

Футболисты юношеской сборной Украины U17 (возраст игроков до 17-ти лет) одержали вторую победу на квалификационном турнире Евро-2020, который проходит в Португалии. Голы на счету Дмитрия Шостака (57-я минута) и Марка Мампаси (84).

В другом поединке игрового дня португальцы встретятся с грузинами.

В первом туре украинцы были сильнее сверстников из Грузии - 2:0. Заключительный поединок наша команда проведет 19 ноября против хозяев турнира португальцев. Начало встречи в 17.00.

Положение команд в квартете 8: Украина - 6 очков (после 2-х игр), Португалия - 3 (1), Грузия - 0 (1), Албания - 0 (2).

"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)

В элитный раунд отбора выйдут две сильнейшие команды каждой из 13-ти групп и четыре лучшие сборные, занявшие третьи места (по результатам встреч с двумя лидерами своей группы). Матчи этой стадии состоятся в марте. Финальный турнир первенства Европы 2020 года пройдет в Эстонии в мае.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Сборная Украины U-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-форвард Шахтера женился на российской модели (Фото)
02 Месси все решил: обзор матча Бразилия - Аргентина (Видео)
03 Трагически погибла чемпионка Украины по боксу
04 Бразилия - Аргентина: смотреть онлайн матча (Видео)
05 Аргентина благодаря голу Месси обыграла Бразилию
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь