Месси и Барселона начали переговоры по новому контракту

Новости спорта:Месси близок к продлению контракта с Барселоной.

Спортивный директор Барселоны Эрик Абидаль подтвердил, что клуб ведет переговоры с Лионелем Месси о продлении контракта.

«Они уже обсуждают это. Не знаю, скоро ли у нас появятся какие-то новости, поскольку решение останется за игроком и его окружением, но я надеюсь, что для клуба сделку закроют как можно скорее», — рассказал Абидаль изданию Mundo Deportivo.

Ранее сам Месси развеял слухи о том, что он планирует покинуть Барселону, контракт с которой лидер каталонцев может расторгнуть по окончании сезона.

Аргентинец отыграл за блаугранас в течение всей профессиональной карьеры, забив за клуб более 600 голов в почти 700 матчах во всех турнирах.

В нынешнем сезоне на счету Лео 9 голов и 5 результативных передач в 11 матчах во всех соревнованиях.