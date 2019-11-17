Скачать
Воскресенье, 17.11.2019
"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
"Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
Месси "заткнул" тренера сборной Бразилии (Видео)
Месси "заткнул" тренера сборной Бразилии (Видео)
Братья Азары и Лукаку разгромили Россию в отборе на Евро-2020
Братья Азары и Лукаку разгромили Россию в отборе на Евро-2020
Определился первый финалист Итогового турнира ATP (Фото, Видео)
Определился первый финалист Итогового турнира ATP (Фото, Видео)

Месси и Барселона начали переговоры по новому контракту

Месси и Барселона начали переговоры по новому контракту
07:59 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Месси близок к продлению контракта с Барселоной.

Спортивный директор Барселоны Эрик Абидаль подтвердил, что клуб ведет переговоры с Лионелем Месси о продлении контракта.

«Они уже обсуждают это. Не знаю, скоро ли у нас появятся какие-то новости, поскольку решение останется за игроком и его окружением, но я надеюсь, что для клуба сделку закроют как можно скорее», — рассказал Абидаль изданию Mundo Deportivo.

Ранее сам Месси развеял слухи о том, что он планирует покинуть Барселону, контракт с которой лидер каталонцев может расторгнуть по окончании сезона.

Касильяс высказался касательно личных наград в футболе

Аргентинец отыграл за блаугранас в течение всей профессиональной карьеры, забив за клуб более 600 голов в почти 700 матчах во всех турнирах.

В нынешнем сезоне на счету Лео 9 голов и 5 результативных передач в 11 матчах во всех соревнованиях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Лионель Месси, Примера, Новости спорта, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Важно быть сеяными": Шевченко о матче с Сербией (Видео)
02 Братья Азары и Лукаку разгромили Россию в отборе на Евро-2020
03 Пулев дал неожиданный прогноз на реванш Руис - Джошуа
04 Тренер сборной Сербии о матче с Украиной: Мы не полагаемся на волю случая
05 Защитник Динамо заинтересовал Бенфику
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь