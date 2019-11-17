Бавария и Манчестер Сити могут провести обмен ключевых игроков

Новости спорта:Лерой Сане может уйти в Баварию.

Бавария не потеряла интерес к вингеру Манчестер Сити Лерою Сане и летом игрок сборной Германии может вернуться на родину.

Если это произойдет, то заменой 23-летнему Сане, находящемуся в данный момент вне игры из-за травмы, полученной в начале сезона, может стать его ровесник из Баварии Кингсли Коман, с которым тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола уже работал в мюнхенском клубе — сообщает Sky Sports.

Коман является воспитанником ПСЖ и выступал за парижан (4 матча во всех турнирах, 0 голов) до перехода в Ювентус в 2014 году (22, 1). Затем он перебрался в Баварию (сначала в аренду, а затем на постоянной основе), где выступает и поныне (139, 28). За сборную Франции Кингсли провел 21 матч (4 гола).

Сане до Манчестер Сити (134, 39) выступал за Шальке (57, 13). Лерой провел 21 матч (5 голов) за национальную сборную Германии.