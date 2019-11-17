Роналду считает, что именно его не хватает Бразилии для побед на ЧМ

Новости спорта:Защитник Данило поведал о своем диалоге с Роналду.

Защитник Ювентуса и сборной Бразилии Данило рассказал о своем разговоре с форвардом Криштиану Роналду, который ему заявил, что Бразилия была бы еще более успешной командой, если бы португалец защищал ее цвета.

"Я знал его с наших общих выступлений в Реале, и приятно вновь играть с ним в Ювентусе".

"Наряду со своими великолепными качествами, Роналду уделяет внимание деталям, которые действительно объясняют достигнутые результаты. Он даже сказал мне, что, если бы он играл за Бразилию, мы бы выиграли еще пять чемпионатов мира", — сказал Данило DANZ.

Напомним, "селесао" — рекордсмены по количеству побед в Мундиалях. За ними следуют сборные Германии и Италии — по четыре победы.