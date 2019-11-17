Конопланка рассказал о своей готовности на матч против Сербии

Новости спорта:Евгений Коноплянка готов играть против Сербии.

Вингер национальной сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал о своем состоянии накануне отборочного матча чемпионата Европы со сборной Сербии.

«Горло побаливало, была температура три дня. Позавчера ее не было, но вчера — первый день, когда я себя хорошо чувствую. Буду тренироваться на все 100 процентов, посмотрим, сколько у меня сил, чтобы помочь сегодня ребятам. Если тренерский штаб будет видеть, что я не потерял эти кондиции, тогда буду готов», — рассказал Евгений в комментарии ТК Футбол.

Напомним, игрок Шахтера пропустил товарищескую встречу с Эстонией (1:0) из-за болезни, но уже в пятницу тренировался в общей группе коллектива Андрея Шевченко.

Матч между сборными Украины и Сербии состоится сегодня в 16:00 по киевскому времени.