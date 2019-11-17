Летом Реал попытается купить четырех молодых талантов

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11:05 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Реал собирается прилично обновить состав.

Стали известны планы президента мадридского «Реала» Флорентина Переса по усилению состава команды. В шорт-лист 72-летнего управленца входят четыре футболиста, сообщает El Desmarque.

Главной целью Переса является норвежский нападающий Эрлинг Холанд, выступающий за «Ред Булл Зальцбург».

В нынешнем сезоне 19-летний футболист забил 26 мячей и отдал 6 результативных передач в 18 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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Президент «Реала» планирует приобрести также вингера «Вильярреала» Самуэля Чуквезе (2 гола и 2 результативные передачи в 12 встречах), форварда «Эвертона» Мойзе Кина (1 голевой пас в 11 матчах) и вингера «Челси» Каллума Хадсон-Одои (2 гола и 5 результативных передач в 13 встречах).

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ФК Реал, Лига Чемпионов, Флорентино Перес, Примера.
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