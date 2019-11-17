Обладатель Золотого мяча раскритиковал игрока сборной Бразилии

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11:27 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Ривалдо остался недовольным решение главного тренера сборной Бразилии по поводу Тете

Бывший форвард сборной Бразилии Ривалдо выразил недовольство решением главного тренера «селесао» отдать «десятку» полузащитнику «Милана» Лукасу Пакета.

«Я посмотрел матч между Бразилией и Аргентиной и сильно расстроился из-за того, что происходит с футболкой с номером 10. В матче с аргентинцами «десятку» отдали Пакете.

Эта футболка известна по всему миру. «Десятка» не может сидеть на скамейке и уходить с поля в перерыве. Люди уважают этот номер за то, что под ним играли Пеле, Ривелино, Зико, Ривалдо, Кака, Роналдиньо, Неймар.

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Не стоит винить игрока. Виноват тренерский штаб, потому что он знает о ценности этой футболки и о том, что она может дурно повлиять на 22-летнего парня, которого ждет большое будущее в сборной Бразилии», – написал Ривалдо в инстаграме.

Добавим, что это сообщение Ривалдо лайкнул форвард Неймар, который обычно играет под 10-м номером в национальной команде Бразилии.

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Неймар, Ривалдо, Новости спорта, Пакета, Новости футбола, Тите.
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