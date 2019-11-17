Обладатель Золотого мяча раскритиковал игрока сборной Бразилии

Бывший форвард сборной Бразилии Ривалдо выразил недовольство решением главного тренера «селесао» отдать «десятку» полузащитнику «Милана» Лукасу Пакета.
«Я посмотрел матч между Бразилией и Аргентиной и сильно расстроился из-за того, что происходит с футболкой с номером 10. В матче с аргентинцами «десятку» отдали Пакете.
Эта футболка известна по всему миру. «Десятка» не может сидеть на скамейке и уходить с поля в перерыве. Люди уважают этот номер за то, что под ним играли Пеле, Ривелино, Зико, Ривалдо, Кака, Роналдиньо, Неймар.
Не стоит винить игрока. Виноват тренерский штаб, потому что он знает о ценности этой футболки и о том, что она может дурно повлиять на 22-летнего парня, которого ждет большое будущее в сборной Бразилии», – написал Ривалдо в инстаграме.
Добавим, что это сообщение Ривалдо лайкнул форвард Неймар, который обычно играет под 10-м номером в национальной команде Бразилии.