Лукаку признался, когда захотел покинуть Манчестер Юнайтед

Новости спорта:Ромелу Лукаку признался, что именно он был инициатором ухода из МЮ.

Бельгийский форвард Ромелу Лукаку заявил, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер не хотел отпускать его из команды.

Напомним, что этим летом «красные дьяволы» продали футболиста «Интеру» за 75 миллионов фунтов.

«Я отношусь к Сульшеру с большим уважением. Он понял меня, когда в марте я сказал ему, что мне пора покинуть Англию. Я играл в АПЛ с 18 лет, а сейчас мне 26. Сульшер хотел, чтобы я остался, но я был готов к чему-то новому.

«Интер»? У меня хорошие отношения с тренером Антонио Конте, и я понимаю, что именно он ждет от меня. В первые недели в «Интере» я работал больше, работал индивидуально, когда товарищи по команде отдыхали. Но благодаря моему футбольному интеллекту я интегрировался довольно быстро. Мы используем схему с двумя нападающими, и это мне подходит», - цитирует Лукаку Goal.