Ракитич готов перейти в Серию А

Новости спорта:Хорватский футболист Иван Ракитич готов рассмотреть предложение от Милана.

Итальянские источники сообщают, что Иван Ракитич готов рассмотреть предложение клубов Серии А для продолжения карьеры следующим летом, если ситуация с его игровым временем в Барселоне не сменится.

Пока что конкретный интерес выразил Милан. Единственной преградой может стать зарплата футболиста. В испанском топ-клубе он получает почти восемь миллионов евро.

К тому же, за сам трансфер также придется выложить деньги, ведь Иван связан с "Блаугранас" контрактом до 2022 года.

За Барселону игрок выступает с 2014 года, сыграв в Примере за это время 176 матчей, в которых забил 24 гола.