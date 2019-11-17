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Ракитич готов перейти в Серию А

Ракитич готов перейти в Серию А
14:36 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Хорватский футболист Иван Ракитич готов рассмотреть предложение от Милана.

Итальянские источники сообщают, что Иван Ракитич готов рассмотреть предложение клубов Серии А для продолжения карьеры следующим летом, если ситуация с его игровым временем в Барселоне не сменится. 

Пока что конкретный интерес выразил Милан. Единственной преградой может стать зарплата футболиста. В испанском топ-клубе он получает почти восемь миллионов евро.

К тому же, за сам трансфер также придется выложить деньги, ведь Иван связан с "Блаугранас" контрактом до 2022 года.

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За Барселону игрок выступает с 2014 года, сыграв в Примере за это время 176 матчей, в которых забил 24 гола. 

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ФК Барселона, ФК Милан, Серия А, Примера, Новости спорта, Новости футбола, Иван Рактиич.
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