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Украина огласила стартовый состав на матч с сербами

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Украина огласила стартовый состав на матч с сербами
15:00 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта:Шевченко выставил сильнейший состав на матч отбора Евро-2020.

Сегодня в Белграде на стадионе «Райко Митич» состоится поединок отбора Евро-2020 между сборными Сербии и Украины (начало - в 16.00 по киевскому времени).

Стартовый состав сборной Украины: 12. Андрей Пятов (к), 16. Виталий Миколенко, 4. Сергей Кривцов, 22 Николай Матвиенко, 21 Александр Караваев, 5. Сергей Сидорчук, 8. Руслан Малиновский, 20. Виктор Коваленко, 15. Виктор Цыганков, 7. Андрей Ярмоленко, 9. Роман Яремчук.

Запасные: 1. Юрий Панькив, 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 6. Артем Шабанов, 10 Евгений Коноплянка, 11. Артем Беседин, 13 Владимир Шепелев, 14 Виталий Буяльский, 17 Евгений Шахов, 18 Роман Безус, 19 Сергей Болбат, 23 Андрей Лунин.

Трансляция матча на канале Украина.

Эта встреча в квалификации уже ничего не решает для подопечных Андрея Шевченко, ведь они досрочно гарантировали себе первое место в группе. 

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А вот сербам победа не помешает. Во-первых, они захотят взять реванш за обидное поражение 0:5 во Львове, а во-вторых, кое-какие шансы на выход из группы у них остаются. Правда, тут нужно будет не просто выиграть, но и рассчитывать на то, что Люксембург у себя дома сможет отобрать очки у Португалии. Сербы хвалят сборную Украину, отмечают, что наша команда удивила всю Европу и они очень хотят обыграть ее ради себя.

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Сборная Украины, Сборная Сербии, Евро-2020, Новости футбола.
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