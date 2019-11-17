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ПСЖ хочет купить лидера Боруссии

ПСЖ хочет купить лидера Боруссии
15:15 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:В Джейдоне Санчо боссы ПСЖ видит замену Неймара.

Вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо входит в список интересов действующего чемпиона Франции ПСЖ, сообщает Mirror.

По информации издания, парижане рассматривают кандидатуру 19-летнего англичанина в качестве замены Неймару, который не слишком хочет задерживаться в стане ПСЖ.

Однако, интерес к Санчо проявляют многие европейские клубы, среди которых Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Реал и Барселона. В нынешнем сезоне Джейдон Санчо сыграл в составе Боруссии в 16-ти играх во всех турнирах, забив четыре гола и сделав восемь ассистов.

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На данный момент ПСЖ лидирует в Лиге 1, а дортмундская Боруссия занимает шестое место в рамках Бундеслиги.

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ФК ПСЖ, Новости спорта, Новости футбола, Боруссия Дортмунд, Джейдон Санчо.
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