ПСЖ хочет купить лидера Боруссии

Новости спорта:В Джейдоне Санчо боссы ПСЖ видит замену Неймара.

Вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо входит в список интересов действующего чемпиона Франции ПСЖ, сообщает Mirror.

По информации издания, парижане рассматривают кандидатуру 19-летнего англичанина в качестве замены Неймару, который не слишком хочет задерживаться в стане ПСЖ.

Однако, интерес к Санчо проявляют многие европейские клубы, среди которых Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Реал и Барселона. В нынешнем сезоне Джейдон Санчо сыграл в составе Боруссии в 16-ти играх во всех турнирах, забив четыре гола и сделав восемь ассистов.

На данный момент ПСЖ лидирует в Лиге 1, а дортмундская Боруссия занимает шестое место в рамках Бундеслиги.