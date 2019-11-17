ПСЖ хочет купить лидера Боруссии

Вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо входит в список интересов действующего чемпиона Франции ПСЖ, сообщает Mirror.
По информации издания, парижане рассматривают кандидатуру 19-летнего англичанина в качестве замены Неймару, который не слишком хочет задерживаться в стане ПСЖ.
Однако, интерес к Санчо проявляют многие европейские клубы, среди которых Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Реал и Барселона. В нынешнем сезоне Джейдон Санчо сыграл в составе Боруссии в 16-ти играх во всех турнирах, забив четыре гола и сделав восемь ассистов.
На данный момент ПСЖ лидирует в Лиге 1, а дортмундская Боруссия занимает шестое место в рамках Бундеслиги.