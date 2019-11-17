Динамо уверенно обыграло представителя Первой лиги (Видео)

Новости спорта:Игроки Михайличенко заполнили паузу товарищеской встречей против Оболони.

Динамо легко одолело Оболонь-Бровар в товарищеском матче во время международной паузы.

Динамо — Оболонь-Бровар 5:0

Голы: Де Пена, 20, 45, 48, 88, Соль, 90.

Динамо: Бущан — Пиварич, Кадар, Кадири, Сидклей — Гармаш, Янаков (Сирота, 46), Андриевский, Дуэлунд, Де Пена — Соль.

В матче, который проходил на стадионе Динамо имени В.Лобановского, в составе хозяев сыграли те, кто не попал в свои сборные во время международной паузы, но и гости предстали не в оптимальном составе. В итоге разница в классе предопределила исход поединка.

Главным героем стал Карлос Де Пена, забивший четыре мяча, причем все на разный лад: дальним ударом, головой, после индивидуального прохода и самый красивый — непосредственно ударом с углового. А под занавес встречи уругваец выступил в роли ассистента, позволив отличиться Франу Солю.