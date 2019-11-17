Швед: Рад, что оказался в Селтике

Новости спорта:Украинский форвард доволен, что оказался в Шотландии.

Атакующий полузащитник «Селтика» Марьян Швед, который в нынешнем сезоне провел лишь 35 минут за шотландскую команду, рассказал о том, почему так происходит, а также выразил надежду, что вскоре ситуация изменится.

«Я счастлив, что переехал в Шотландию. Здесь другой стиль футбола, чем тот, к которому я привык в Украине. Но я усердно работаю и очень многому уже научился. Тренеры и менеджер «Селтика» сказали мне, что если я продолжу усердно работать, то скоро начну получать свои минуты на поле, но пока этого еще не произошло».

«Для меня было бы хорошо выйти в составе сборной Украины, после чего, надеюсь, я начну получать хоть немного времени и в «Селтике», - заявил Швед.

Отметим, что Швед сыграл 24 минуты в недавнем товарищеском матче сборной Украины против Эстонии (1:0), но не попал в заявку «сине-желтых» на игру отбора к Евро-2020 против Сербии.