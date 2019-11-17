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Заря в спарринге сыграла вничью с Днепром-1

Заря в спарринге сыграла вничью с Днепром-1
16:37 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:В составе луганчан Громов отличился ударом с центрального круга.

В товарищеской игре во время паузы в УПЛ из-за матчей сборных на Днепр-арене Днепр-1 и Заря сыграли вничью со счетом 2:2. 

По ходу встречи днепряне дважды выходили вперед, но оба раза луганчане отыгрывались. Сперва на мяч Когута в команде Скрипника голом с центра поля ответил Громов, а затем Днепр-1 вновь вывел вперед Коркишко, но отыграл преимущество Хомченовский.

Отметим, что также на 22-й минуте игры Когут не реализовал пенальти — Шевченко отразил удар игрока Днепра-1 с точки.

Ранее в рамках первого круга УПЛ Заря и Днепр-1 сыграли вничью 1:1, а во втором круге чемпионата Украины сильнее оказалась команда Виктора Скрипника — 4:1.

В следующем туре УПЛ подопечные Михайленко сыграют с Ворсклой, Заря встретится с Александрией.

Сербия - Украина: онлайн-трансляция матча

Товарищеский матч

Днепр-1 — Заря 2:2 (1:1)

Голы: Когут, 22, Коркишко, 55 — Громов, 26, Хомченовский, 57

Днепр-1: Клищук (Юрчук, 46), Гуйе, Логінов (Романюк, 46), Шаповал, Лопиренок, Вакулко (Киреев,81), Когут (Беляев, 46), Снижко (Загальський, 46), Коркишко (Ярмолюк, 81), Кобахидзе (Сабатини, 69), Кузин (Чичиков, 46)

Заря: Шевченко (Василь, 46), Вернидуб, Абу Ханна, Тимчик (Чайковский, 66), Михайличенко (Лазио, 46), Арвеладзе (Шалфеев, 74), Юрченко (Мильченко, 74), Хомченовский, Будковский (Кабаев, 46), Кочергин (Лунев, 46), Громов (Майборода, 66)

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ФК Днепр, Чемпионат Украины, ФК Заря, УПЛ.
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