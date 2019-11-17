Роналду хочет видеть игрока МЮ в Ювентусе

Новости спорта:Криштиану Роналду попросил руководство «Ювентуса» подписать Погба.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет, чтобы его одноклубником в туринском клубе стал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. Об этом сообщает El Mundo Deportivo со ссылкой на Tuttosport.

Согласно информации источника, 34-летний нападающий попросил руководство «старой синьоры» предпринять попытки подписать французского хавбека.

В текущем сезоне Погба принял участие в 6 матчах. На его счету 2 результативные передачи. В настоящее время он восстанавливается от травмы. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2021 года. Соглашение предусматривает возможность продления сотрудничества ещё на один сезон. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 100 млн.