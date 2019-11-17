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99-й гол Роналду за сборную: португальцы едут на ЕВРО (Видео)

99-й гол Роналду за сборную: португальцы едут на ЕВРО (Видео)
19:35 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Криштиану Роналду забил 99-й гол за сборную Португалии.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил мяч в ворота Люксембурга в рамках отбора на Евро-2020. Португальцы победили со счетом 2:0 и вышли на чемпионат Европы.

Отметим, что для Роналду этот гол стал 99-м в футболке национальной сборной.

Сборная Украины спасла матч с сербами в добавленное время

Сборная Португалии в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года обыграла команду Люксембурга со счётом 2:0.

Благодаря победе португальцы гарантировали второе место в турнирной таблице группы В, набрав 17 очков, и обеспечили себе попадание в финальную стадию Евро-2020.

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Сборная Португалии, Криштиану Роналду, Сборная Люксембурга.
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