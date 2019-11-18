Скачать
Понедельник, 18.11.2019
Сборная Украины спасла матч с сербами в добавленное время
Фантастическая концовка матча от Украины
Сборная Португалии вышла на Евро-2020
Сборная Португалии вышла на Евро-2020
Обладатель Золотого мяча раскритиковал игрока сборной Бразилии
Обладатель Золотого мяча раскритиковал игрока сборной Бразилии
Циципас - победитель Итогового турнира 2019
Циципас - победитель Итогового турнира 2019

Барселона и Реал нацелились на игрока Интера

Барселона и Реал нацелились на игрока Интера
07:43 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Защитник миланского "Интера" Милан Шкриньяр попал в сферу интересов двух топ-клубов Испании.

Как сообщает Corriere dello Spor,t 24-летний игрок заинтересовал "Барселону" и "Реал".

Отмечается, что клубы сделают попытку приобрести игрока уже в зимнее трансферное окно, но наиболее вероятным вариантом станет переход игрока в межсезонье.

Ранее Шкриньяр заинтересовал английский "Манчестер Сити", однако "Интер" не согласился продать своего игрока в зимнее трансферное окно даже за € 60 млн.

На сохранении Шкриньяра настоял новый главный тренер итальянской команды Антонио Конте, считающий его одним из ключевых игроков команды.

Месси и Барселона начали переговоры по новому контракту

Шкриньяр перешёл в "Интер" летом 2017 года из "Сампдории". Сумма трансфера составила € 28 млн. В мае клуб и игрок продлили соглашение. Новый контракт словацкого защитника рассчитан до 2023 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, ФК Интер (Милан), ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Милан Шкриньяр.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина попала в первую корзину при жеребьевке Евро-2020
02 Сербия - Украина: видео голов и обзор матча
03 Шевченко: Я доволен сегодняшним матчем и квалификацией
04 Матвиенко: Пенальти? Мяч попал в руку
05 Ван Дейк покинул сборную Нидерландов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь