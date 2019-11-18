Барселона и Реал нацелились на игрока Интера

Новости спорта:Защитник миланского "Интера" Милан Шкриньяр попал в сферу интересов двух топ-клубов Испании.

Как сообщает Corriere dello Spor,t 24-летний игрок заинтересовал "Барселону" и "Реал".

Отмечается, что клубы сделают попытку приобрести игрока уже в зимнее трансферное окно, но наиболее вероятным вариантом станет переход игрока в межсезонье.

Ранее Шкриньяр заинтересовал английский "Манчестер Сити", однако "Интер" не согласился продать своего игрока в зимнее трансферное окно даже за € 60 млн.

На сохранении Шкриньяра настоял новый главный тренер итальянской команды Антонио Конте, считающий его одним из ключевых игроков команды.

Шкриньяр перешёл в "Интер" летом 2017 года из "Сампдории". Сумма трансфера составила € 28 млн. В мае клуб и игрок продлили соглашение. Новый контракт словацкого защитника рассчитан до 2023 года.