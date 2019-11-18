Роналду провел самый результативный год в сборной (Видео)

Новости спорта:Нынешний год оказался лучшим для капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в составе национальной команды.

В 2019 году 34-летний нападающий отметился 14 результативными ударами в составе национальной команды. Ранее он ни разу не забивал столько за календарный год.

Отличиться Роналду сумел и во вчерашнем матче с Люксембургом:

Обзор матча Люксембург - Португалия:

Лучшим для него до этого был 2016 год, когда он забил 13 мячей. За национальную команду Португалии форвард выступает с 2003 года.

Роналду занимает 2-е место по количеству забитых мячей в составе сборных. В 169 матчах за национальную команду Португалии он забил 99 мячей. Больше только на счету бывшего форварда сборной Ирана Али Даеи — 109 голов.

Напомним, сборная Португалии квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы 2020 года, заняв 2-е место в группе B.