Скачать
Понедельник, 18.11.2019
Сборная Украины спасла матч с сербами в добавленное время
Фантастическая концовка матча от Украины
Лучшие футболисты-дриблеры мира (Фото)
Лучшие футболисты-дриблеры мира (Фото)
Украинские боксеры заняли первое общекомандное место на турнире в Беларуси
Украинские боксеры заняли первое общекомандное место на турнире в Беларуси
Провал Ferrari: столкновение Феттеля и Леклера на Гран-при Бразилии (Видео)
Провал Ferrari: столкновение Феттеля и Леклера на Гран-при Бразилии (Видео)

Роналду провел самый результативный год в сборной (Видео)

Роналду провел самый результативный год в сборной (Видео)
10:37 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Нынешний год оказался лучшим для капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в составе национальной команды.

В 2019 году 34-летний нападающий отметился 14 результативными ударами в составе национальной команды. Ранее он ни разу не забивал столько за календарный год.

Отличиться Роналду сумел и во вчерашнем матче с Люксембургом:

Обзор матча Люксембург - Португалия:

Украина попала в первую корзину при жеребьевке Евро-2020

Лучшим для него до этого был 2016 год, когда он забил 13 мячей. За национальную команду Португалии форвард выступает с 2003 года.

Роналду занимает 2-е место по количеству забитых мячей в составе сборных. В 169 матчах за национальную команду Португалии он забил 99 мячей. Больше только на счету бывшего форварда сборной Ирана Али Даеи — 109 голов.

Напомним, сборная Португалии квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы 2020 года, заняв 2-е место в группе B.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Португалии, Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Игрок покинул поле после расистских оскорблений, вернувшись, он забил гол (Видео)
02 Украина попала в первую корзину при жеребьевке Евро-2020
03 Миллионер купил футбольный клуб, стал тренером и проиграл
04 Сербия - Украина: видео голов и обзор матча
05 Матвиенко: Пенальти? Мяч попал в руку
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь