Яремчук - лучший форвард сборной Украины в отборочном цикле Евро-2020 (Видео)

Роман Яремчук в 7 матчах сборной Украины по футболу забил 4 мяча: сборным Сербии (5:0, 2:2), Люксембурга (1:0) и Португалии (2:1).
По 3 мяча в квалификации Евро-2020 забили полузащитник киевского “Динамо” Виктор Цыганков и полузащитник итальянской “Аталанты” Руслан Малиновский.
Напомним, 17 ноября национальная сборная Украины по футболу провела заключительный поединок в отборе Евро-2020, в котором на 55-тысячном стадионе "Райко Митич" в Белграде обменялась голами с командой Сербии - 2:2. Украина впервые в истории прошла календарный год без единого поражения и квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы с первого места в своей отборочной группе.
Видео гола Яремчука в ворота Сербии:
Жеребьевка финального турнира Евро-2020 состоится в Бухаресте 30 ноября. Официальная церемония начнется в 19.00 по киевскому времени.