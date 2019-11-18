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Яремчук - лучший форвард сборной Украины в отборочном цикле Евро-2020 (Видео)

Яремчук - лучший форвард сборной Украины в отборочном цикле Евро-2020 (Видео)
11:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Нападающий бельгийского футбольного клуба “Гент” Роман Яремчук стал лучшим бомбардиром сборной Украины в квалификации Евро-2020.

Роман Яремчук в 7 матчах сборной Украины по футболу забил 4 мяча: сборным Сербии (5:0, 2:2), Люксембурга (1:0) и Португалии (2:1). 

По 3 мяча в квалификации Евро-2020 забили полузащитник киевского “Динамо” Виктор Цыганков и полузащитник итальянской “Аталанты” Руслан Малиновский.

Напомним, 17 ноября национальная сборная Украины по футболу провела заключительный поединок в отборе Евро-2020, в котором на 55-тысячном стадионе "Райко Митич" в Белграде обменялась голами с командой Сербии - 2:2. Украина впервые в истории прошла календарный год без единого поражения и квалифицировалась в финальную часть чемпионата Европы с первого места в своей отборочной группе.

Видео гола Яремчука в ворота Сербии:

Украина попала в первую корзину при жеребьевке Евро-2020

Жеребьевка финального турнира Евро-2020 состоится в Бухаресте 30 ноября. Официальная церемония начнется в 19.00 по киевскому времени.

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Футбол, Новости футбола, Роман Яремчук.
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