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Молдова - Исландия: видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)

Молдова - Исландия: видео голов и обзор матча отбора на Евро-2020 (Видео)
11:49 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Видеообзор матча отбора на Евро-2020 Молдова - Исландия.

В рамках заключительного матча отборочного турнира на Евро-2020 Исландия переиграла Молдову со счетом 1:2.

Исландцы не смогли пройти на чемпионат Европы, однако они попытают счастье через отбор Лиги наций.

Молдова - Исландия 1:2

Голы: Милинчеану, 56 — Бьярнасон, 17, Г. Сигурдссон, 65

Украина попала в первую корзину при жеребьевке Евро-2020

Молдова: Кошелев — Фокса, Армаш, Крачун, Плетике — Раца, Карп (Койокари, 90), Ионицэ, Кориуц — Гынсарь (Граур, 83) — Милинчеану (Дамашкан, 60)

Исландия: Халльдоурссон — Палссон, Ингасон, Р. Сигурдссон, Скуласон — Сигурдссон, Бьярнасон (Магнуссон, 87), Г. Сигурдссон, Андерсен (Фридйонссон, 55) — Бедварссон, Сигторссон (Кьяртанссон, 29)

Предупреждения: Крачун, Раца, Ионицэ — Бьярнасон, Палссон, Сигурдссон, Фридйонссон

На 79-й минуте Г. Сигурдссон не реализовал пенальти.

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Футбол, Сборная Молдовы, Сборная Исландии, Новости футбола, Молдова - Исландия.
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