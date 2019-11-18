Сербия - Украина: названы самые полезные игроки матча (Видео)

Новости спорта:Самым полезным игроком сборной Украины в матче отбора Евро-2020 с Сербией (2:2) по оценкам компании InStat стал полузащитник Виктор Цыганков.

Рейтинг эффективности его игры составил 310 баллов. За 76 минут, проведенных на поле, Цыганков выполнил 59 технико-тактических действий (ТТД) с браком в 20 процентов, сообщает Zbirna.com.

В активе хавбека киевского "Динамо" голевой пас, два удара по воротам, пять острых передач и три заработанных фола.

В тройку лучших игроков нашей команды также вошли Сергей Кривцов (282 балла) и Сергей Сидорчук (280).

У Сербии лучшим был признан Душан Тадич (322). На втором месте Неманья Радоньич (307), на третьем - Неманья Максимович (303).

Видеообзор матча:

Как информировало агентство, сборная Украины завершила отбор на первом месте в турнирной таблице группы B и сыграет на Евро-2020. Команда Андрея Шевченко не проиграла в отборе ни одного матча - 6 побед и 2 ничьи. Сербия финишировала в группе третьей и будет участвовать в стыковых матчах. Жеребьевка финальной части турнира состоится 30 ноября в Бухаресте, начало - в 19.00.