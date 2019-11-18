Ибрагимович может вернуться в Милан из-за жены

Новости спорта:Златан Ибрагимович сейчас выбирает, где продолжить профессиональную карьеру.

Нападающий Златан Ибрагимович покинет Лос-Анджелес Гэлакси, но где продолжит карьеру - пока остается неизвестным.

Считается, что фаворитом в борьбе за шведа является Болонья, если брать во внимание дружбу футболиста с тренером команды Синишей Михайловичем.

Однако, по информации Gazzetta dello Sport, жена Ибрагимович хотела бы вернуться в Милан и ради этого Златан может перейти в стан "россонери". Швед уже играл за клуб с 2010 по 2012 год, откуда перебрался в ПСЖ.

Отметим, что в 53 матчах за Гэлакси Ибрагимович забил 52гола и отметился 17 ассистами.