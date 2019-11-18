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Экс-звезда Шахтера может перейти в турецкий клуб

Экс-звезда Шахтера может перейти в турецкий клуб
16:40 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Алекс Тейшейра зимой может пополнить ряды Фенербахче.

Представители бывшей звезды «Шахтера» Алекса Тейшейры вышли на контакт с руководством «Фенербахче» с целью обеспечения зимнего трансфера футболиста в ряды турецкого клуба.

В настоящий момент Тейшейра выступает в Китае, где имеет контракт до конца следующего года с «Цзянсу Сунин». В феврале 2016 года именно этот клуб выкупил контракт Алекса у «Шахтера» за 50 миллионов евро.

Отмечается, что 29-летний футболист не хочет проводить еще один год в Китае и рассчитывает вернуться в Европу, будучи готовы пойти даже на существенное понижение заработной платы.

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Если в настоящий момент Тейшейра зарабатывает по 12 миллионов евро за сезон, то в «Фенербахче» он готов играть за 5 миллионов евро в год при условии подписания контракта не менее чем на 3 сезона.

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Шахтер, Алекс Тейшейра, Новости спорта, Новости футбола, Фенербахче.
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