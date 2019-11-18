Игрок Реала похвалил Лэмпарда

Новости спорта:Эден Азар лестно отозвался о наставнике Челси Фрэнке Лэмпарде.

Бывший полузащитник «Челси» Эден Азар похвалил главного тренера команды Фрэнка Лэмпарда.

«Я знаю Фрэнка как игрока, не как тренера, но он прекрасный человек. Он за четыре месяца показал, что может быть одним из лучших тренеров в мире.

Для «Челси» хорошо, что у них играют молодые игроки, молодые англичане. Это хорошо для Англии, хорошо для «Челси». Им повезло, что у них молодежь такого уровня.

Помог ли «Челси» запрет на трансферы? Не знаю. Возможно, с двумя-тремя трансферами они были бы первыми. Они неплохо играют, как я видел, командно. У меня есть друзьям там, я слежу за их игрой. Они побеждают, поэтому я рад за них», – сказал Азар.