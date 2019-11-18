Милан назвал сумму, за которую готов продать лидера нападения

Новости спорта:Милан готов отпустить Пентека, но только за очень крупную сумму.

24-летний польский нападающий «Милана» Кшиштоф Пентек может покинуть итальянский клуб, если за него заплатят €60-70 миллионов.

«Сейчас я стою €38 миллионов, но, когда я буду менять клуб в следующий раз, я буду стоить €60-70 миллионов. У меня есть амбиции, и я буду тяжело работать ради этого. В любом случае, я всего лишь на старте своей карьеры, и это всего лишь мой второй сезона в Серии А — одной из пяти топ-лиг Европы», — сказал Пентек в интервью TVP Sport.

Пентек перешел в «Милан» из «Дженоа» зимой 2019-го года за €35 миллионов.

В текущем сезоне форвард провел за «Милан» 12 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча.