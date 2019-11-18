Коноплянка признался, что он бы спросил у Зеленского

Новости спорта:Евгения Коноплянку очень беспокоит ситуация на востоке Украины.

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка рассказал, о чем спросил бы президента Украины Владимира Зеленского при встрече.

- О чем спросили бы Зеленского, будь у вас такая возможность?

– Когда настанет мир в нашей стране. Но, конечно, никто не сможет ответить на этот вопрос. Самое главное, чтобы люди перестали страдать и гибнуть из-за войны.

- Откройте нам какую-нибудь свою тайну.

– Я ничего такого даже в инстаграме не выкладываю, а вам тайну подавай. Отвечу так. Меня иногда заносит. Жена мне делает замечание - мол, я что-то не то сказал или выразился в грубой форме. Ей со стороны виднее, хотя мне может казаться по-другому. Я это выслушаю, обдумаю, переосмыслю и исправлю.

Очень важно смотреть на себя со стороны другими глазами. Это к вопросу о характере. У всех есть минусы. Нужно их устранять. А секреты я не люблю рассказывать. Это мой внутренний мир, моя жизнь и касается только меня и моей семьи.