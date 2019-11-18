Защитник Фиорентины может перейти в Барселону

Новости спорта:Никола Миленкович заинтересовал своей игрой Барселону.

Защитник итальянской "Фиорентины" Никола Миленкович попал в поле зрения "Барселоны", сообщает невероятное местная газета "La Nazione".

Каталонцы готовы приобрести 22-летнего серба уже этой зимой. Центральный защитник действительно очень хорошо выступает этой осенью, приняв участие во всех 12 играх и забив три мяча за "фиолетовых".

Определенно антропометричный 195-сантиметровый сербский защитник в данный момент пребывает в идеальном состоянии, другой вопрос, достаточны ли его качества для испанского гранда.

В составе сборной своей страны он провел семь матчей в отборочном цикле Евро-2020, и это только его второй сезон в национальной команде. Он перешел в "Фиорентину" в 2017 году из белградского "Партизанаа" всего за пять миллионов евро.

Перепродажа его в клуб вроде "Барселоны", безусловно, интересно и для сербского гранда, который получит процент от следующего трансфера и, безусловно, это поможет в преодолении финансовых проблем, которые их преследуют.