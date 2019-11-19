Тренер Вальядолида оценил перспективы Лунина в клубе

Новости спорта:Наставник Вальядолида Серхио Гонсалес рассказал, почему Андрей Лунин так и не дебютировал за команду.

Главный тренер испанского Вальядолида Серхио Гонсалес в интервью Маrса рассказал, почему Андрей Лунин так и не дебютировал за команду.

"Я не собираюсь менять Хорди Маипа из-за его ошибок. Так не делается. Нужно в один момент понять, что грядут перемены. Тогда возможно об этом задуматься.

Когда Андрей Лунин переходил из Реала к нам, он знал про все условия и нюансы.

Андрей - очень хороший и высококлассный вратарь. Но ему придется ждать своего шанса выйти на поле", - рассказал Гонсалес.

Напомним, в текущем сезоне Андрей Лунин не провел ни одного матча за Вальядолид в Ла Лиге. Однако, за сборную он сыграл в товарищеском матче против Эстонии.