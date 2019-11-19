Тренер Вальядолида оценил перспективы Лунина в клубе

Главный тренер испанского Вальядолида Серхио Гонсалес в интервью Маrса рассказал, почему Андрей Лунин так и не дебютировал за команду.
"Я не собираюсь менять Хорди Маипа из-за его ошибок. Так не делается. Нужно в один момент понять, что грядут перемены. Тогда возможно об этом задуматься.
Когда Андрей Лунин переходил из Реала к нам, он знал про все условия и нюансы.
Андрей - очень хороший и высококлассный вратарь. Но ему придется ждать своего шанса выйти на поле", - рассказал Гонсалес.
Напомним, в текущем сезоне Андрей Лунин не провел ни одного матча за Вальядолид в Ла Лиге. Однако, за сборную он сыграл в товарищеском матче против Эстонии.