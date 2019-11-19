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Травма Кендзеры: когда поляк вернется на футбольное поле

Травма Кендзеры: когда поляк вернется на футбольное поле
09:46 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Защитник сборной Польши и киевского Динамо Томаш Кендзера успеет восстановиться от травмы к мату против Словении.

Защитник сборной Польши и киевского Динамо сумел избежать серьезных повреждений после того, как в матче против Израиля (2:1) его снес с ног стюард, который бежал за выбежавшим фанатом. Об этом заявил доктор "Кадры" Якуб Квятковски.

"Как ни парадоксально, но стюард, столкнувшийся с Кендзерой, пострадал больше всего. После матча я увидел, что у него, вероятно, сломан нос, все было в крови. Двое его коллег вели под руку и усадили в инвалидную коляску, у него сильно повреждена нога. Что касается Кендзеры, с ним все в порядке, он готов сыграть против Словении", — приводит слова медика Weszlo.

Кендзера: Ментальность украинцев и поляков очень похожа

Польша досрочно гарантировала себе место на Евро-2020. Сегодня, 19 ноября команда проведет заключительный поединок квалификации. Поляки дома сыграют против Словении. Начало в 21:45.

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Все по теме:

Сборная Польши, Футбол, Евро-2020, Новости футбола, Томаш Кендзера, Якуб Квятковски.
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