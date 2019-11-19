Травма Кендзеры: когда поляк вернется на футбольное поле

Новости спорта:Защитник сборной Польши и киевского Динамо Томаш Кендзера успеет восстановиться от травмы к мату против Словении.

Защитник сборной Польши и киевского Динамо сумел избежать серьезных повреждений после того, как в матче против Израиля (2:1) его снес с ног стюард, который бежал за выбежавшим фанатом. Об этом заявил доктор "Кадры" Якуб Квятковски.

"Как ни парадоксально, но стюард, столкнувшийся с Кендзерой, пострадал больше всего. После матча я увидел, что у него, вероятно, сломан нос, все было в крови. Двое его коллег вели под руку и усадили в инвалидную коляску, у него сильно повреждена нога. Что касается Кендзеры, с ним все в порядке, он готов сыграть против Словении", — приводит слова медика Weszlo.

Польша досрочно гарантировала себе место на Евро-2020. Сегодня, 19 ноября команда проведет заключительный поединок квалификации. Поляки дома сыграют против Словении. Начало в 21:45.